Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 11/06/2024 - 23:14 • Rio de Janeiro

O zagueiro Gary Medel não atua mais pelo Vasco. O jogador chegou a um acordo com o Boca Juniors e já está negociando a rescisão de contrato com o Cruz-Maltino para se apresentar ao clube argentino. Após audiência pública em São Januário, o presidente Pedrinho explicou a saída repentina.

"Sobre o Medel, a minuta da rescisão já está sendo avaliado pelos seus advogados. Foi um pedido dele já de muito tempo, pela saída. Já tinha comunicado para o (Álvaro) Pacheco que esse andamento estava tendo uma velocidade acima do esperado." - disse Pedrinho. Confira declaração completa:

O chileno foi peça importante na luta contra o rebaixamento em 2023 e criou grande identificação com o clube, fazendo, inclusive, uma tatuagem com o escudo do Vasco em sua perna. Medel era titular absoluto no time de Ramón Díaz, mas acabou perdendo a força com a saída da comissão técnica.

Segundo o Pedrinho, o zagueiro estava nos planos de Álvaro Pacheco para iniciar a partida contra o Palmeiras nesta quinta-feira, mas após conversa com o técnico, o jogador revelou que não estava mais com o foco no Vasco para seguir no clube.

Gary Medel atuando pelo Vasco contra o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

"Ele ia para o jogo, o Pacheco fez uma pergunta para ele: "Como está sua cabeça para o jogo?" e ele disse que não estava com o foco ali, que queria sair o quanto antes. Foi honesto, foi justo. É o que eu falei anteriormente, só vai ficar no Vasco quem quiser ficar no Vasco. Foi uma decisão pessoal, foi comunicado, ele pediu para treinar normalmente e foi acatado." - revelou o presidente.

Seguindo o esquema de três zagueiros, o paraguaio Robert Rojas deve assumir a vaga para a próxima partida. Pelo Vasco, o chileno atuou em 32 partidas, mas não marcou gols. Em 2023, foi um dos pilares da equipe que escapou do rebaixamento na última rodada.