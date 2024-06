Pedrinho e Felipe 'Maestro' no Vasco em 1998 com a Taça da Libertadores. (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro, (RJ)

Após goleada sofrida no Maracanã no último domingo, o presidente Pedrinho se apressou para fazer mudanças no futebol do Vasco para o decorrer da temporada. Felipe 'Maestro' é nomeado como diretor técnico do Cruz-Maltino e é mais um ídolo da Colina a voltar ao clube.

Em comunicado nas redes sociais, Pedrinho diz que a contratação já estava nos planos, mas decidiu antecipar a mudança após vexame no clássico: "Um jogo inadmissível, resultado que não tem explicação". A dupla chegou e assistiu junta a derrota na arquibancada do Maracanã.

Revelados no Vasco, onde chegaram aos seis anos de idade em 1983, os jogadores amadureceram na Colina e fizeram parte de uma das gerações mais vitoriosas da história do Cruz-Maltino, que conquistou, dentre outros títulos, dois Campeonatos Brasileiros e uma Libertadores da América.

Pedrinho e Felipe quando chegaram ao Vasco aos seis anos de idade. (Foto: Reprodução/ Vasco)

Não será a primeira vez que os amigos irão trabalhar juntos fora de campo. Felipe e Pedrinho já foram, respectivamente, técnico e auxiliar do Tigres do Brasil nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca em 2017. Mas a parceria durou apenas sete jogos, sendo uma vitória, três empates e três derrotas.

Felipe chega ao Vasco após comandar o Volta Redonda no Carioca deste ano, onde conquistou 14 pontos em 11 rodadas e acabou terminando em 10º lugar. Segundo Pedrinho, a escolha para o parceiro de longa data para o cargo é a recuperação de uma identidade do clube.

- Dentro desse DNA que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. Resgatar essa essência é uma das minhas obrigações.

Felipe atuando pelo Vasco em 2012. (Foto: Divulgação / Twitter Vasco da Gama)

Além de Felipe, Edmundo é mais um ídolo do Cruz-Maltino que, apesar de não ter nenhuma cargo oficial dentro do clube, é sempre muito engajado com as políticas internas do Vasco, e um grande amigo do presidente Pedrinho. Dentro de campo, é inegável que o trio conhece bem o futebol, mas o desafio é tentar buscar o resultado além das quatro linhas.

Como diretor técnico, Felipe vai trabalhar diretamente com o diretor de futebol Pedro Martins para buscar reforços nesta janela de transferências. Em coletiva de imprensa, Martins deixou claro que o Vasco não pretende fazer movimentações bruscas de mercado e que visa primeiramente a segurança financeira do clube.

A principal esperança para o torcedor vascaíno é a chegada do cria Philippe Coutinho, que está em conversas avançadas com o Vasco, e aguarda liberação do Aston Villa, da Inglaterra, para avançar nas negociações. Pedrinho se reuniu com o jogador nesta quarta-feira (05). Seguindo a linha do 'resgate do DNA vascaíno', o volante Souza, sugerido por Coutinho, pode ser mais um nome em pauta para retornar à Colina.