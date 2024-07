Dimitri Payet sente a coxa e será reavalidao pelo departamento médico. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 03/07/2024 - 22:14 • Rio de Janeiro

Aos treze minutos do primeiro tempo contra o Fortaleza, Dimitri Payet foi substituído após sentir, sozinho, a coxa direita. No último confronto contra o Botafogo, o francês voltou aos gramados de uma lesão que o deixou 22 dias sem atuar pelo Vasco.

Em histórico de lesões, o camisa 10 não teve grandes problemas durante sua carreira. Antes do Vasco, a última vez que o jogador ficou mais tempo sem atuar foi em 2017 pelo Olympique de Marseille. Em 2024 especificamente, Payet tem empilhado lesões e ainda não conseguiu emplacar boa sequência pelo Cruz-Maltino.

Ainda em abril o francês sofreu uma entorse no joelho que o tirou dos gramados por 23 dias e o fez perder as primeiras partidas do Brasileirão. Ao fim da temporada de 2023, o jogador passou por um processo de recuperação física para perder peso que o fez perder oito quilos em dois meses. O atleta chegou a um condicionamento ainda melhor que em sua melhor fase no futebol europeu.

Dimitri Payet no banco de reservas do Vasco após ser substituído. (Foto: Reprodução / SporTV)

A única vez que Dimitri Payet perdeu mais que sete jogos por uma lesão na carreira foi na temporada de 2017/18. Confira o histórico de lesões recentes do francês:



23/24 - Lesão na coxa - 22 dias - Vasco

23/24 - Entorse no joelho - 23 dias - Vasco

22/23 - Problemas na tibiotársica - 8 dias - Olympique de Marseille

22/23 - Problemas na panturrilha - 5 dias -Olympique de Marseille

21/22 - Lesão na panturrilha - 25 dias - Olympique de Marseille

21/22 - Lesão musculaer - 7 dias - Olympique de Marseille

21/22 - Problemas na panturrilha - 15 dias - Olympique de Marseille

21/22 - Problemas musculares na coxa - 3 dias - Olympique de Marseille

21/22 - Problemas musculares - 9 dias - Olympique de Marseille

20/21 - Coronavírus - Olympique de Marseille

18/19 - Lesão no ligamento interno - 25 dias - Olympique de Marseille