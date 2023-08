Principal contratação do Vasco na temporada, o francês Payet foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e apto para estrear. No entanto, não será contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, já que o camisa 10 tem um jogo de suspensão para cumprir, por causa de uma punição sofrida na França, por causa de uma agressão ao auxiliar Yannick Cahuzac, em partida do Campeonato Francês entre Olympique de Marseille e Lens.