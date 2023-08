Vegetti tem sido fundamental desde que chegou ao Vasco. Todos os gols marcados desde a sua estreia contaram com a sua participação. Contra o Grêmio balançou a rede e garantiu a vitória; diante do Red Bull Bragantino sofreu e cobrou o pênalti no empate. Já sobre o Atlético-MG, cabeceou a bola que sobrou para Serginho marcar no rebote.