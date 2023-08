CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

>!Aposta certa! Serginho, escolhido para substituir Orellano suspenso, marcou logo aos 4 minutos de jogo

>Vaias no cria. Paulinho, atacante do Atlético-MG, foi vaiado muitas vezes pela torcida do Vasco neste primeiro encontro com o seu ex-clube no Rio de Janeiro.

>Na força não rola. Hulk recebeu na meia-lua, livre de marcação e soltou a bomba, de bico, para a grande defesa de Léo Jardim.

>Com emoção. O Vasco perdeu chance com Gabriel Pec e desperdiçou inúmeros contra-ataques que poderiam ter custado a vitória.

>Choro e drama: Gabriel Dias voltou a jogar depois de 1 ano, mas saiu machucado com poucos minutos em campo.