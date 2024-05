Olho nas coincidências! Vasco aposta em escrita histórica para vencer o Flamengo no Brasileirão

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo confronto do Vasco pelo Brasileirão será nada menos que o Clássico dos Milhões, contra o Flamengo, neste domingo (2), no Maracanã. Como trunfo para esta partida, o Gigante da Colina tem uma coincidência interessante. Na última vez que venceu o rival pelo Campeonato Brasileiro, o Cruz-maltino teve um treinador estreante. Relembre!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Celso Roth começou sua caminhada pelo Vasco contra o Flamengo

Em 2015, o Clássico dos Milhões aconteceu na 9ª rodada. Na Arena Pantanal, Vasco e Flamengo entraram desesperados em campo e precisavam de uma vitória para deixar o Z-4. Àquela altura, o Gigante da Colina ainda não havia conquistado vitória alguma no Brasileirão.

Logo na primeira etapa, Madson deixou Riascos na boa para abrir o placar e definir o jogo. 1 x 0. No mesmo ano, mas pela Copa do Brasil, Jorginho também estreou com vitória diante do Rubro-negro.

Foto: GE

Álvaro Pacheco deu injeção de ânimo à equipe

Os primeiros contatos do elenco vascaíno com Álvaro Pacheco foram animadores. Com uma característica forte e paixão pelo trabalho, o português já começou a conquistar os jogadores do Vasco.

-Os primeiros contatos do elenco vascaíno com Álvaro Pacheco foram animadores. Com uma característica forte e paixão pelo trabalho, o português já começou a conquistar os jogadores do Vasco-, disse Lucas Piton, em Media Day do Grupo Globo.

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)