No Paraguai, Sebastián Ferreira iniciou a carreira no Olímpia, estreando no time profissional em 2016. No entanto, conseguiu se destacar apenas no Independiente, dois anos depois. Em 2018 marcou 13 gols em 19 jogos, despertando o interesse do Morelia, do México. Por lá foram 16 gols em 51 partidas.