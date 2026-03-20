Vasco x Grêmio – Palpites, análise e odds (22/03)

O Vasco da Gama recebe o Grêmio em São Januário pela oitava rodada do Brasileirão Betano 2026 no domingo, 22 de março, às 16h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos, mas com a mesma necessidade de pontuar para se consolidarem na metade de cima da tabela.

O Gigante da Colina vive uma fase de recuperação sob o comando de Renato Gaúcho. Invicto desde que assumiu a equipe, o treinador soma duas vitórias e um empate no Brasileiro, tirando o Vasco da zona de rebaixamento e levando o clube à 10ª colocação.

Do outro lado, o Grêmio de Luís Castro chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória. O Tricolor Gaúcho acumula quatro partidas de invencibilidade e ocupa a sétima posição na tabela.

O reencontro de Renato com o clube em que construiu boa parte de sua trajetória como treinador acrescenta um componente emocional ao duelo. Ainda assim, o cenário também carrega peso na tabela, com os dois lados mirando afirmação entre os primeiros colocados.

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Análise da partida

O Vasco soma oito pontos em sete jogos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. Os números do início de campeonato são modestos, mas é necessário separar os momentos da equipe. Antes da chegada de Renato Gaúcho, o time comandado por Fernando Diniz acumulava resultados ruins e ocupava a 15ª posição.

Desde a estreia de Renato, o Vasco venceu o Palmeiras de virada por 2 a 1 em São Januário, empatou por 3 a 3 com o Cruzeiro no Mineirão e, na última rodada, protagonizou outra virada marcante ao bater o Fluminense por 3 a 2 no Maracanã. São oito gols marcados em três partidas, um desempenho ofensivo que contrasta com a escassez do período anterior.

São Januário promete ser um caldeirão. Renato já afirmou que os ingressos estão esgotados e que não haverá espaço sequer "para mosquito" no estádio. O fator casa, portanto, ganha peso extra para o confronto.

O Grêmio, por sua vez, ocupa a sétima colocação com 11 pontos após sete rodadas. A campanha da equipe gaúcha alterna bons momentos com tropeços pontuais, mas os números ofensivos chamam atenção. O ataque tricolor marcou 12 gols, uma das melhores marcas do campeonato, enquanto a defesa já sofreu dez, a quarta pior entre os 20 participantes.

Carlos Vinícius surge como o principal trunfo do Imortal. O centroavante divide a artilharia da Série A com cinco gols e tem se mostrado decisivo dentro da área. Sua presença no comando do ataque garante força e alto nível de finalização à equipe de Luís Castro.

O Tricolor Gaúcho atua fora de casa, cenário em que tem rendimento inferior ao apresentado na Arena. Ainda assim, a equipe cresceu nas últimas rodadas e chega embalada por uma sequência de quatro jogos sem perder.

Outros palpites para Vasco x Grêmio

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Confrontos diretos

O retrospecto histórico é amplamente favorável ao Grêmio. Em 86 confrontos totais, o Tricolor Gaúcho venceu 39, empatou 22 e perdeu apenas 25. Nos últimos cinco duelos, a vantagem é ainda mais clara: três vitórias gremistas, um empate e apenas uma vitória do Vasco.

Porém, quando o cenário se restringe a São Januário, o panorama muda completamente. Em 39 jogos na casa vascaína, o Vasco venceu 19, empatou 15 e o Grêmio só saiu vitorioso em cinco oportunidades. O mando de campo, historicamente, pesa muito neste confronto.

No primeiro turno da temporada 2025, o Grêmio venceu por 2 a 0 na Arena, em novembro. Nesta edição de 2026, este será o primeiro encontro entre as equipes no Brasileiro.

Notícias do Vasco e do Grêmio

Vasco: desfalques e dúvidas

O Vasco tem poucas baixas para o duelo. Jair segue em recuperação de cirurgia no joelho direito e Mateus Carvalho também está entregue ao departamento médico por problema no joelho. São os dois únicos desfalques confirmados.

A boa notícia é o retorno de Cauan Barros, que cumpriu suspensão na rodada passada após ser expulso contra o Cruzeiro. O jovem volante marcou dois gols naquela partida e pode voltar ao time titular, desbancando Hugo Moura, que teve atuação abaixo contra o Fluminense e foi substituído no intervalo.

Andrés Gómez e Puma Rodríguez foram convocados por Colômbia e Uruguai, respectivamente, para amistosos de data FIFA, mas devem estar disponíveis para o jogo de domingo.

Escalação provável do Vasco(4-2-3-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

Grêmio: desfalques e dúvidas

A principal baixa gremista é o lateral-esquerdo Marlon, que sofreu fratura grave no tornozelo direito durante a vitória sobre o Vitória e ficará fora por cinco meses. Operado na sexta-feira, o jogador iniciou a recuperação. Caio Paulista herda a titularidade.

O volante Arthur, fora desde a final do Gauchão por lesão muscular, treinou normalmente e tende a ser titular em São Januário. Sua entrada eleva a qualidade de passe e o volume ofensivo do meio-campo. Pérez, Willian e Enamorado, que foram titulares contra o Vitória, devem voltar ao banco.

Escalação provável do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve (Arthur); Tetê (Enamorado), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Vasco x Grêmio

Jogador destaque · Vasco Thiago Mendes Volante / Capitão · 34 anos 2 Gols sob comando de Renato Gaúcho 3 Jogos invicto com Renato no Brasileiro Capitão Líder em campo e referência do elenco Decisivo Gol da virada sobre o Fluminense na R7 Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius Centroavante · 29 anos 5 Gols no Brasileirão 2026 Co-artilheiro Divide a artilharia da Série A 7 Jogos disputados na competição Letal Alta taxa de conversão dentro da área

Os técnicos

Renato Gaúcho chegou ao Vasco com a missão de devolver competitividade a um elenco que parecia perdido sob Fernando Diniz. Fez isso com pragmatismo e personalidade. O time ganhou identidade, passou a reagir dentro das partidas e recuperou a confiança em São Januário. A invencibilidade em três jogos pelo Brasileiro, com duas viradas, comprova a mudança de mentalidade.

Luís Castro comanda o Grêmio desde o início da temporada e conquistou o Campeonato Gaúcho, mas sabe que o Brasileiro exige uma consistência que o elenco ainda não atingiu. O técnico português prioriza a transição rápida e aposta em um meio-campo robusto, com Noriega e Nardoni dando sustentação para que os atacantes operem nos espaços. O trabalho é de construção e evolução gradual.

O reencontro de Renato com o Grêmio, clube pelo qual conquistou títulos como jogador e treinador, adiciona um componente emocional ao jogo. Do ponto de vista tático, ambos privilegiam equilíbrio, mas o fator motivacional pode pesar a favor do mandante.

Análise tática

O Vasco de Renato joga num 4-2-3-1 com três volantes, priorizando a solidez no setor intermediário. Thiago Mendes, Cauan Barros (ou Hugo Moura) e Tchê Tchê formam um meio-campo de marcação que empurra a equipe para frente em bloco. Nas saídas rápidas, Andrés Gómez e David exploram os corredores, enquanto Nuno Moreira ocupa zonas entre linhas.

O Grêmio de Luís Castro atua com variações entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, dependendo da posse de bola. Com Monsalve como armador e Tetê e Amuzu abrindo pelas pontas, a equipe gaúcha busca criar superioridade numérica nos flancos para abastecer Carlos Vinícius.

O principal confronto tático está nos corredores laterais. A ausência de Marlon enfraquece a saída de bola pelo lado esquerdo gremista, onde Caio Paulista ainda precisa se adaptar. O Vasco pode explorar essa zona com Paulo Henrique e Nuno Moreira. Em contrapartida, Amuzu tem velocidade para castigar as subidas de Cuiabano, lateral que participa muito do ataque vascaíno e pode deixar espaços.

A defesa gremista, com Balbuena e Viery, é forte no jogo aéreo, mas tem sofrido com bolas nas costas. O Vasco, que marcou oito gols nas últimas três partidas, pode explorar essa fragilidade nas transições rápidas.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Grêmio

🎯 Palpite do Lance! Vasco 2 x 1 Grêmio O Vasco chega embalado pela boa fase com Renato Gaúcho, com ingressos esgotados e uma torcida que empurra o time como poucas vezes neste início de temporada. O Grêmio, apesar da solidez recente, perde qualidade com a ausência de Marlon e historicamente sofre em São Januário. O Vasco é invicto nos três jogos sob Renato Gaúcho, com oito gols marcados

nos jogos sob Renato Gaúcho, com gols marcados Em 39 jogos em São Januário, o Grêmio venceu apenas cinco vezes

jogos em São Januário, o Grêmio venceu apenas vezes O Grêmio sofreu dez gols em sete rodadas, a quarta pior defesa da Série A

gols em rodadas, a quarta pior defesa da Série A Seis dos últimos sete jogos do Vasco no Brasileiro tiveram mais de 2,5 gols Previsão final: Vasco vence por 2 a 1, confirmando a boa fase em casa e subindo na tabela. O Grêmio marca, mas não o suficiente para arrancar pontos no Rio.

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Grêmio