- O clube lá (Inter) não vive um momento muito fácil em questões externa e interna. A torcida um pouco aflita com o rendimento da equipe. A expectativa era alta em 2023 e realmente não iniciamos bem, oscilamos no Campeonato Gaúcho. No decorrer do ano, o professor fez mudanças e acabei saindo do time. Sempre continuei buscando meu espaço, vi que também o Inter fez movimentos no mercado por jogadores para compor o elenco e, também por isso, decidi que teria que encerrar meu ciclo e buscar novos ares.