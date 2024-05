A Copa do Brasil será paralisada após a suspensão do Brasileirão?

Copa do Brasil não será paralisada por conta da suspensão do Brasileirão (Foto: Staff Images / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 19:23 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu o Brasileirão até o dia 27 de maio. No entanto, a Copa do Brasil não será paralisada, com exceção dos confrontos que envolvem os clubes do Rio Grande do Sul.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Os confrontos de volta da 3ª fase da competição mais democrática do país serão realizados entre os dias 21 e 23 de maio. Os classificados conquistarão uma vaga nas oitavas de final do torneio e irão garantir R$ 3,465 milhões.

O jogo de ida entre Internacional e Juventude já havia sido adiado, uma vez que não havia condições de realizar uma partida no Rio Grande do Sul. Já Grêmio e Ypiranga realizaram os confrontos de ida contra Operário e Athletico-PR, respectivamente, mas não serão disputados na próxima semana.

CONFIRA OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASIL:

RB Bragantino x Sousa - 21/05 - 19h30 (de Brasília)

Vasco x Fortaleza - 21/05 - 21h30 (de Brasília)

Atlético-GO x Brusque - 22/05 - 19h (de Brasília)

Fluminense x Sampaio Corrêa - 22/05 - 19h (de Brasília)

Sport x Atlético-MG - 22/05 - 19h (de Brasília)

Vitória x Botafogo - 22/05 - 19h (de Brasília)

Corinthians x América-RN - 22/05 - 20h (de Brasília)

Amazonas x Flamengo - 22/05 - 21h30 (de Brasília)

Criciúma x Bahia - 23/05 - 19h (de Brasília)

Botafogo-SP x Palmeiras - 23/05 - 19h (de Brasília)

Cuiabá x Goiás - 23/05 - 19h30 (de Brasília)

São Paulo x Águia de Marabá - 23/05 - 21h30 (de Brasília)

Ceará x CRB- 23/05 - 21h30 (de Brasília)