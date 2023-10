Um turno se passou desde que Rayan marcou o seu primeiro gol pelo profissional do Vasco. A façanha foi obtida com 16 anos, 10 meses e oito dias, na derrota para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, no dia 11 de junho. O atacante se tornou o jogador o mais jovem a marcar pelo Cruz-Maltino no Século 21, mas perdeu espaço depois de balançar a rede.