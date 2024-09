Rafael Paiva, técnico do Vasco, na partida contra o Athletico-PR, em São Januário pelo Brasileiro 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/09/2024 - 05:21 • Rio de Janeiro

Embalado pela classificação para as semifinais da Copa do Brasil, o Vasco tem mais uma missão a ser cumprida neste domingo (15). O Cruzmaltino enfrenta o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.

▶️Após classificação, Vegetti revela desejo de se aposentar no Vasco

▶️ Vasco se manifesta sobre problemas na compra de ingressos para clássico com Flamengo

Apesar do resultado desastroso do confronto do primeiro turno, o Vasco vive hoje outro momento dentro e fora de campo. Na ocasião, o clube havia entrado com liminar na Justiça para afastar a 777 Partners do controle da SAF. Foi a estreia do treinador Álvaro Pacheco, que acabaria demitido pouco tempo depois. No momento de instabilidade, o time perdeu o clássico por 6 a 1 - a maior derrota sofrida para o arquirrival na história do confronto.

Agora, com Rafael Paiva à frente do Cruzmaltino, o Vasco se recuperou. Com 34 pontos, em nono lugar no Brasileirão, está invicto há cinco jogos na competição (três vitórias e dois empates. Vem de obter a classificação para as semifinais da Copa do Brasil em cima do Athletico-PR, na Ligga Arena: perdeu por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas venceu por 5 a 4 nos pênaltis. A vaga para a próxima fase carimbou mais uma escrita quebrada pelo técnico vascaíno ao longo dos 18 jogos desde que reassumiu o Vasco, após a demissão do ex-técnico português. Confira o desempenho:

⚔️18 jogos

🚥10V - 4E - 4D

📊62.9% apv.

⚽️27 gols

🚫17 gols sofridos (!)

👟7.0 finalizações p/ marcar (!)

⚠️15.4 finalizações p/ sofrer (!)

Desde então, o clube da Colina foi o quarto que mais somou pontos no Brasileirão durante o período. Com a fama de 'quebrador de escritas', Paiva já chegou conquistando um resultado histórico contra o São Paulo, em São Januário. Em dia marcado por protestos da torcida, quem foi à Colina presenciou a goleada de 4 a 1 em cima do tricolor paulista e o fim de um jejum de 13 anos sem golear um time do G12.

Em seguida, o Vasco voltou a vencer o Internacional no Beira-Rio depois de cinco anos e emendou em uma vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, algo que não acontecia há 14 anos. Confira todos as escritas deixadas para trás:

Classificou-se para as semifinais da Copa do Brasil, após 13 anos Venceu o Internacional no Beira-Rio, depois de 5 anos Venceu quatro jogos seguidos após 12 anos Venceu o Corinthians, depois de 14 anos Goleou um time do G12 (o São Paulo) após 13 anos

Para fazer valer a mística, Rafael Paiva tem outra missão neste domingo (15): vencer o Flamengo pelo Brasileirão depois de nove anos. Em desvantagem ao longo dos últimos anos, o Cruzmaltino vive a seca de vitórias contra o arquirrival desde 2015. Na ocasião, o Rubro-Negro saiu na frente, mas sofreu a virada com gols de Rodrigo, de falta, e Nenê, de pênalti. Desde então, os times já disputaram 11 jogos pela competição, com sete vitórias do Flamengo e quatro empates.