O atacante Figueiredo quer ficar no Vasco em 2024. Em uma pelada beneficiente na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o jogador espera ter mais oportunidades. Questionado sobre as sondagens do Shimizu S-Pulse, do Japão, e do Ludogorets, da Bulgária, o cria de São Januário despistou.