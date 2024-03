Mais tranquilo em relação à vaga para as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco recebe a Portuguesa-RJ, na noite deste domingo (3), às 18h10, em São Januário. Ao lado do Gigante da Colina, um retrospecto chamativo: a Lusa da Ilha do Governador só conseguiu duas vitórias contra o Vasco nos últimos 40 jogos entre as equipes.