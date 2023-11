Vale destacar que no empate com o Goiás, Ramón Díaz também escalou o Vasco com Maicon, Medel e Léo, mas naquela ocasião, o ex-capitão do time atuou como lateral-esquerdo, formando a defesa em uma linha de quatro, com Robson na lateral-direita. Portanto, pode ser que a equipe tenha variações táticas, podendo jogar também no habitual 4-1-4-1.