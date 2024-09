Entenda o planejamento do Vasco para ter ‘reforços’ em decisão da Copa do Brasil

Jean David e Puma Rodríguez são esperados pelo Vasco em Curitiba para o jogo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil (Fotos: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho do jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco busca contar com o elenco completo a partida de Curitiba. Na Data Fifa, o clube conta com Puma Rodríguez e Jean David estão em serviços do Uruguai e Chile, respectivamente.

Na terça-feira (10), a dupla estará à disposição de seus treinadores nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por outro lado, o Cruz-Maltino encara o Athletico-PR no dia seguinte em busca de uma vaga na semifinal do torneio nacional.

Tanto Puma Rodríguez, quanto Jean David devem chegar no Brasil na quarta-feira (11) e se apresentam em Curitiba. Sem participar dos treinamentos da semana de Rafael Paiva, os estrangeiros serão opções no banco de reservas.

Além da dupla, o Vasco contará com Philippe Coutinho de volta aos gramados após se recuperar da Covid-19. O meia treinou sem problemas nos últimos dias e é uma das esperanças do clube para avançar de fase.

O atacante David também está recuperado de uma celulite facial e será opção para o técnico Rafael Paiva. Após vencer o jogo de ida contra o Furacão por 2 a 1, o Cruz-Maltino precisa apenas de um empate para chegar na semifinal da Copa do Brasil.