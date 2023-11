Zé Vitor surge como escolha mais remota, porém dentre as opções foi quem jogou há menos tempo. O zagueiro esteve em campo no empate com o Goiás, na Serrinha, no dia 29 de outubro, mas acabou participando de forma negativa, pois não conseguiu evitar que Matheus Babi empatasse a partida, de cabeça. O jogador também foi titular na derrota para o Athletico-PR no primeiro turno, e ficou marcado por um pênalti em Vitor Roque, que culminou com o segundo gol do adversário.