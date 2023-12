Em todas as quedas, o Vasco chegou na 38ª rodada dentro da zona de rebaixamento e para se livrar da degola, precisava vencer e secar os adversários. Em 2018, o Cruz-Maltino chegou com chances de cair para a Série B, mas estava fora do Z4 do Brasileirão. Acabou se salvando após um empate com o Ceará, no Castelão.