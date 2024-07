Grêmio vence o Vasco e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

Luiz Erbes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 21:02 • São Paulo (SP)

O Grêmio pode, enfim, respirar no Brasileirão. O time gaúcho venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Soteldo, na Arena Condá, na noite deste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão, e saiu da zona de rebaixamento. O time comandado por Renato Portaluppi tem 18 pontos, e deixou o Z4 pelo critério de desempate. O Cruz-Maltino, com 23 pontos, está em 11° lugar na tabela de classificação.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O que vem por aí?

Na próxima quinta-feira (31), o Grêmio enfrenta o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia e horário, o Vasco pega o Atlético-GO, no Antônio Accioly, também pela competição nacional.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X VASCO

BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Arena Condá

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

⚽ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Marchesín; Ely, Jemerson, Kannemann e João Pedro; Villasanti, Dodi, Reinaldo, Pavón; Cristaldo e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura e Matheus Carvalho; Coutinho, Emerson Rodríguez e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.