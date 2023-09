No próximo dia 16, Paulinho reencontra o Fluminense, mas estará vestindo as cores do Vasco, clube do seu coração e que está lhe dando a oportunidade de ser conhecido no futebol brasileiro. O meia foi negociado pelo Tricolor ao Sporting, de Portugal, sem ter uma sequência no time profissional. Depois passou por Boavista (POR), Al-Shabab e Al-Fayha, ambos da Arábia Saudita, antes de chegar ao Cruz-Maltino.