PRIMEIRAS IMPRESSÕES COM RAMÓN DÍAZ

- Primeiramente foi a oportunidade de vir para o Vasco. Gosto do Vasco, sou vasacaíno e entendi que era o momento de retornar. Sei que o momento é delicado, mas nada é impossível. O Ramón está dando confiança ao grupo e no dia a dia estamos crescendo para melhorar no campeonato.