Torcedores do Flamengo elegem culpado em gol do Vasco: ‘Dificuldade enorme’
Clássico carioca acontece pela 24ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Vasco protagonizaram um empate durante os primeiros 45 minutos do clássico, deste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, parte da torcida do Rubro-Negro se revoltou com o goleiro Rossi por conta do gol sofrido.
Palmeiras pressiona o Flamengo e depende só de si para conquistar o Brasileirão
Palmeiras
Reação de Fernando Diniz com gol do Flamengo viraliza: ‘Sempre tem essa imagem’
Flamengo
Com zaga titular inédita e retorno importante, o Vasco está escalado para enfrentar o Flamengo
Vasco
a➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Cruzmaltino balançou as redes aos 29 minutos. Philippe Coutinho realizou uma cobrança de escanteio e achou Rayan dentro da área. O camisa 77 subiu mais que a defesa do Flamengo para cabecear e marcar.
No lance, o goleiro Rossi esboçou sair do gol para impedir a trajetória da bola. Contudo, parou no meio do caminho. O cenário incomodou os torcedores do Flamengo, que não perdoaram . Veja a repercussão abaixo:
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias