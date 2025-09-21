Torcedores do Flamengo elegem culpado em gol do Vasco: ‘Dificuldade enorme’

Flamengo e Vasco protagonizaram um empate durante os primeiros 45 minutos do clássico, deste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, parte da torcida do Rubro-Negro se revoltou com o goleiro Rossi por conta do gol sofrido.

O Cruzmaltino balançou as redes aos 29 minutos. Philippe Coutinho realizou uma cobrança de escanteio e achou Rayan dentro da área. O camisa 77 subiu mais que a defesa do Flamengo para cabecear e marcar.

No lance, o goleiro Rossi esboçou sair do gol para impedir a trajetória da bola. Contudo, parou no meio do caminho. O cenário incomodou os torcedores do Flamengo, que não perdoaram . Veja a repercussão abaixo: