– Acreditamos no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social e de inserção das pessoas em um estilo de vida saudável. A Granado vem ativando constantemente eventos, instituições e projetos sociais ligados ao esporte. Para a Granado é um grande orgulho estar ao lado do Vasco da Gama, um dos grandes clubes do país e que tanto contribuiu historicamente para a evolução do esporte brasileiro. É a união de duas grandes instituições centenárias e queridas por milhares de pessoas.