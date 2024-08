Criciúma x Vasco: como é o retrospecto do confronto?

Rafael Paiva, treinador do Vasco. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 05:00 • Redação do Lance!

O Vasco visita o Criciúma neste domingo (18), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto no Heriberto Hulse coloca o Tigre, 15º colocado, diante do Gigante da Colina, em décimo na tabela.

Três ponto atrás do adversário na tabela, o Criciúma precisa da vitória para subir, enquanto o Vasco almeja colar no G6 com um novo triunfo. Mas, o que os números podem dizer sobre o duelo direto entre os times?

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Criciúma x Vasco: raio-X

Os times se enfrentaram 21 vezes na história, com ligeira vantagem para o Vasco, que venceu 12 vezes e perdeu oito, além de um único empate. No turno, o Tigre surpreendeu com um recital de Yannick Bolasie e venceu por 4 a 0 em São Januário, no jogo que culminou na demissão de Ramón Díaz.

Em Santa Catarina, o Vasco costuma ter muitas dificuldades: são apenas três vitórias contra seis derrotas e um empate.

Fatos do confronto

1 - Os times jamais empataram em partidas pelo Brasileirão.

2 - O Vasco fez gol em 15 dos 21 jogos do confronto direto; o Criciúma, em 16 partidas

3 - O 4 a 0 no turno do Brasileirão 2024 foi a maior goleada da história do duelo direto

4 - A equipe mandante venceu 15 dos 21 jogos disputados

5 - O time visitante marcou ao menos um gol em sete dos últimos oito jogos

Informações gerais do confronto

Criciúma x Vasco

Data: domingo (18), às 16h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse (SC)

Transmissão: Globo RJ e Premiere

Vasco x Criciúma, pelo turno do Brasileirão 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF