Payet sofre com dores e desfalca o Vasco diante do Palmeiras

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro

Dimitri Payet será desfalque do Vasco no duelo com o Palmeiras nesta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Brasileirão. O camisa 10 sofre com dores na perna e sequer viajará para São Paulo com o elenco cruz-maltino. A informação é do portal "ge".

O francês já era tido como dúvida desde segunda-feira (10) por conta do problema. Como as dores persistiram, o meia será preservado pela comissão técnica e seguirá fazendo tratamento no Rio de Janeiro.

Além de Payet, quem desfalca o Vasco na partida contra o Palmeiras é Praxedes. O volante eve lesão na coxa direita constatada e não tem condições de jogo. O chileno Gary Medel, que negocia com o Boca Juniors e não deve mais vestir a camisa do Cruz-Maltino, também fica fora do confronto.

No entanto, o técnico Álvaro Pacheco contará com a volta do atacante Adson, poupado no clássico com o Flamengo por conta de um desconforto muscular. Como o exame não detectou lesão, o ponta treinou normalmente durante a semana e reforça o Vasco nesta quinta-feira (13).

