Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/09/2024 - 20:43 • Rio de Janeiro

Apesar de sair atrás no placar no clássico contra o Flamengo pela 26ª rodada do Brasileirão, o Vasco lutou até o fim e arrancou o empate nos minutos finais com gol de Philippe Coutinho. O Cria voltou aos gramados depois de um mês afastado por lesão e um quadro de Covid-19. Após a partida, o jogador revelou o sentimento em voltar a marcar com a camisa cruz-maltina.

– Eu estava bastante ansioso. Acabei machucando, todo mundo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar no jogo contra o Athletico, mas não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje fui coroado com um gol. Só agradecimento pela família e o pessoal do departamento médico que me aguentou durante esse tempo. É seguir forte, empate importante para seguirmos rumo aos clubes de cima (da tabela).

O camisa 11 entrou na reta finall do segundo tempo ao substitui Dimitri Payet e falou sobre o sentimento de entrar em campo estando atrás no placar e ter que buscar o resultado. Com o empate, o Vasco engatou uma sequência de nove jogos sem perder no Brasileirão.

– Sensação ruim. A gente vinha bem, defendendo, e tomamos o gol na hora que eu ia entrar. Mas conseguimos o empate, estou muito feliz e vamos seguir, porque semana que vem tem um jogo suoer importante e temos que continuar brigando para seguir essa sequência positiva.

Sobre tempo que precisou ficar afastado por conta da lesão logo no início do seu retorno ao Vasco.

– Foi complicado. Ouvi bastante besteira sobre mim. Mas tudo bem, eu sei o quanto eu lutei para voltar antes. O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia porque toda hora eu pedia para voltar e não dava. Infelizmente tive Covid ainda, foi um mês complico, mas já passou e agora é só pensamento positivo.

Philippe Coutinho e Gérson em Flamengo x Vasco, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Léo Ortiz, e Gerson; Luíz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Jean David, Payet e David; Vegetti.