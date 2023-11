A grande revolta de Eurico Miranda com a Globo começou no domingo, no programa "Fantástico". Segundo Eurico, a reportagem do ocorrido deu a entender que o dirigente não se importava com as pessoas feridas e só se preocupava com a retomada do jogo. O Vasco fez uma reclamação formal à Globo, que reconheceu o erro na reportagem.