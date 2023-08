Com a expulsão de Ramon Díaz no empate com o Red Bull Bragantino, o Vasco não terá o seu treinador contra o Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. A missão de comandar a equipe na área técnica será de Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico do argentino, mas isso não será uma novidade para o profissional.