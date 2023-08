O hit 'Tá Ok', que chegou ao Top-1 do Brasil no Spotify no mês de junho, ganhou uma nova versão com o nome de Payet para ''embalar a virada'' do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, segundo o cantor. O Cruzmaltino ocupa a décima nona colocação do torneio, com 13 pontos em 18 jogos - cinco atrás do Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.