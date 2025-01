Com titulares, Vasco está escalado para enfrentar o Madureira na estreia de Carille

O Vasco está escalado para a estreia de Fábio Carille e a primeira partida do time principal em 2025. O técnico do Cruz-Maltino vai com força máxima para enfrentar o Madureira no Campeonato Carioca.

A primeira formação do Vasco sob o comando de Carille será um 4-3-2-1. O técnico cruz-maltino quer que o time atue com os jogadores próximos e tenha a posse de bola.

Entre os titulares, a exceção fica na zaga. Mauricio Lemos, que foi contratado para chegar e vestir a camisa, ainda não está 100% e sequer viajou com o elenco. Lucas Oliveira vai começar a partida.

Escalação do Vasco na estreia de Carille:

O Vasco vai entrar em campo contra o Madureira com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê, Philippe Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti.

MADUREIRA (Técnico: Daniel Neri)

Mota; Celsinho, Arthur, Jean e Caio Felipe; Matheus Lira, Wagninho, Wallace e Marcelo; Gustavo Coutinho e Flávio Souza.

Primeira escalação cruz-maltina sob o comando de Carille (Foto: Reprodução/VascoTV)

O Vasco enfrenta o Madureira em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será às 21h30 desta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, em Manaus.