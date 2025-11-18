Com Puma Rodríguez, Vasco divulga os relacionados para enfrentar o Grêmio
Jogador foi liberado pela seleção uruguaia para reforçar o Gigante da Colina
O Vasco divulgou nesta terça-feira (18) a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Grêmio na quarta-feira (19). Entre os convocados está Puma Rodríguez, lateral-direito que estava com a seleção do Uruguai durante a Data Fifa, mas acabou liberado pelo técnico Marcelo Bielsa para reforçar o Cruzmaltino.
Outra novidade é a presença do atacante Diego Minete, de apenas 16 anos, que voltou a ser relacionado e deve iniciar no banco de reservas. O jogador ficou entre os suplentes da equipe profissional pela primeira vez em setembro deste ano, contra o Bahia, mas não chegou a entrar em campo.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X VASCO
34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
🟨Pendurados: Cuesta, Coutinho, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.
Grêmio (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur e Cristaldo (Dodi); Alysson, Francis Amuzu e Carlos Vinícius.
🟨Pendurados: Alex Santana, Kannemann, Amuzu, Gustavo Martins, Monsalve, Tiago Volpi, Villasanti, Cuéllar, Noriega e Wagner Leonardo.
