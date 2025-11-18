menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Com Puma Rodríguez, Vasco divulga os relacionados para enfrentar o Grêmio

Jogador foi liberado pela seleção uruguaia para reforçar o Gigante da Colina

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
14:00
Puma Rodríguez - Vasco
imagem cameraPuma Rodríguez em preparação para partida contra o Botafogo (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
O Vasco divulgou nesta terça-feira (18) a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Grêmio na quarta-feira (19). Entre os convocados está Puma Rodríguez, lateral-direito que estava com a seleção do Uruguai durante a Data Fifa, mas acabou liberado pelo técnico Marcelo Bielsa para reforçar o Cruzmaltino.

Outra novidade é a presença do atacante Diego Minete, de apenas 16 anos, que voltou a ser relacionado e deve iniciar no banco de reservas. O jogador ficou entre os suplentes da equipe profissional pela primeira vez em setembro deste ano, contra o Bahia, mas não chegou a entrar em campo.

Vasco x Grêmio
Relacionados para a partida entre Vasco x Grêmio (Foto: Reprodução/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X VASCO
34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

🟨Pendurados: Cuesta, Coutinho, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.

Grêmio (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur e Cristaldo (Dodi); Alysson, Francis Amuzu e Carlos Vinícius.

🟨Pendurados: Alex Santana, Kannemann, Amuzu, Gustavo Martins, Monsalve, Tiago Volpi, Villasanti, Cuéllar, Noriega e Wagner Leonardo.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

