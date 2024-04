Marcelo Paz e Vojvoda, do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 14:44 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza acertou a compra do meio-campista Emmanuel Martinez — que era desejado por Vasco, Cruzeiro e Bahia — junto ao América-MG.

O "Laion" pagará R$ 8 milhões pela contratação em definitivo e adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador.

Desejado por pelo menos três gigantes no cenário nacional, Emmanuel Martinez recebeu a proposta mais vantajosa do Fortaleza — o Vasco, por exemplo, buscou um empréstimo do jogador. O América não estava interessado neste modelo de negócio e desejava a venda.

- Martinez é um jogador de meio-campo, 'camisa 8' e de muita dinâmica. É um atleta que fez um excelente Brasileirão no passado pelo América, despertando interesse de diversos clubes no Brasil e o Fortaleza venceu essa concorrência trazendo o jogador com contrato de três anos, e com o aval do Vojvoda - disse Marcelo Paz, Diretor-Presidente do Fortaleza SAF.

Natural de Tandil, na Argentina, Martinez chega ao Fortaleza após duas temporadas no América-MG, onde atuou em 66 partidas, somando um gol e nove assistências.

No currículo, depois de sair das categorias de base do River Plate (ARG), vestiu as camisas de San Martin San Juan e Chacarita, da Argentina, e Deportivo Cuenca e Barcelona, do Equador.

Fortaleza superou clubes como Vasco e Bahia para fechar com Emmanuel Martinez (Foto: Divulgação / Fortaleza)