O último gol do Vasco tinha sido na vitória sobre o Cuiabá, de pênalti, convertido por Jair. Depois o time passou em branco contra Botafogo, Cruzeiro e Athletico-PR. Com o gol, Gabriel Pec se tornou o artilheiro do time no Brasileirão, com 3 bolas na rede, mesmo sendo reserva. Na temporada, o camisa 11 igualou Pedro Raul como goleador máximo da equipe com 9 gols.