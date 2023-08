Só que no Vasco, Capasso foi escalado todas as vezes pelo lado direito da zaga, já que Léo é titular absoluto do time pela esquerda. O argentino não conseguiu render o esperado e acabou perdendo a posição para Robson no começo do Brasileirão, voltando a ter oportunidades na reta final da passagem de Maurício Barbieri e também com o interino William Batista.