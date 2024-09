Com Coutinho no banco, Vasco é escalado para enfrentar Palmeiras; veja

Rafael Paiva optou por deixar Coutinho no banco de reservas no jogo entre Vasco x Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 15:29 • Brasília (DF)

Apesar do gol marcado contra o Flamengo, o meia Philippe Coutinho inicia o confronto entre Vasco e Palmeiras no banco de reservas. O técnico Rafael Paiva optou por entrar com uma equipe que vinha tendo mais minutos em campo.

O comandante escalou o Gigante da Colina com Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura, Sforza, Payet; Rayan, Vegetti e David. O zagueiro João Victor, que vinha sendo peça importante no elenco, inicia como opção no banco.

Na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco também vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro e não sofre uma derrota há seis jogos na competição. O Cruz-Maltino ocupa uma posição em zona de classificação para a próxima Sul-Americana.

O Cruz-Maltino ainda pode sonhar mais alto, uma vez que tem sete pontos de desvantagem para o Bahia, que está em zona de Libertadores.