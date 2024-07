Ramón e Emiliano Díaz não possuem mais registro na CBF com o Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 21:46 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou no Boletim Informativo Diário (BID) a rescisão de Ramón e Emiliano Díaz com o Vasco. Com isso, a dupla não tem mais vínculo nenhum com o Cruz-Maltino.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A rescisão se dá em meio a um imbróglio entre Vasco e a família Díaz. Os argentinos afirmam que foram demitidos, enquanto o clube diz que a dupla pediu demissão.

Ramón e Emiliano Díaz ficaram há mais de dois meses com os nomes vinculados ao Vasco no BID da CBF. Agora, ambos estão livres para serem registrados pelo Corinthians, clube no qual foram contratados. Inclusive, já podem estrear na próxima rodada do Brasileirão.

(Foto: Reprodução/BID da CBF)

Na próxima partida, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Atlético-GO, na quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Antônio Accioly. O jogo será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.