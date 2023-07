Diferentemente do time profissional, a base do Vasco tem colecionado conquistas e figura entre as melhores do Brasil. No último sábado, a categoria sub-20 ganhou o Campeonato Carioca sobre o Flamengo, consolidando ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente nos últimos cinco anos. O período coincide com a chegada de Carlos Brazil, que foi contratado em 2018 com a missão de reformular as categorias de base.