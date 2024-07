Brasileirão 2024: por que fim do primeiro turno do Vasco deve mostrar evolução do elenco

Coutinho reestreou pelo Vasco na derrota para o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro turno do Brasileirão está chegando ao fim. Apesar da 19ª rodada do Vasco ter sido adiada, o Cruz-Maltino completa metade da competição neste final de semana, com a abertura do returno. A tendência é de que o elenco encorpe com os reforços entrando na melhor forma.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez já estrearam. Agora, só falta o volante Souza para que todos os reforços contratados nesta janela, até então, tenham entrado em campo.

Com exceção do atacante colombiano, o trio tem grande identificação com o clube. Afinal, são crias do Vasco. Mas além disso do amor pela camisa, Coutinho, Alex e Souza podem qualificar o elenco em setores mais deficientes da equipe.

No entanto, a melhora do time não para por aí. A expectativa é de que o Vasco tenha reforços caseiros. Isso porque Payet deve voltar a ser relacionado contra o Grêmio e João Victor tem previsão de voltar aos gramados em agosto.

Coutinho e Payet em treino do Vasco (Foto: Leandor Amorim/Vasco)

A partida entre Vasco e Cuiabá, válida pela 19ª rodada do Brasileirão foi adiada. Agora, o Cruz-Maltino entra em campo no final de semana, quando enfrenta o Grêmio às 19h de domingo (28). A bola vai rolar na Arena Condá, em Chapecó.