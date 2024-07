Por que Vasco x Cuiabá foi adiado? Entenda os motivos

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro (RJ)

A partida entre Vasco e Cuiabá, que fecharia o primeiro turno do Brasileirão para as duas equipes, não acontecerá neste meio de semana. A partida, inclusive, não tem nova data marcada. Saiba o motivo do adiantamento!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A Kenner se juntou com os 4 gigantes do RJ pra lançar sua nova coleção. Cada clube tá representado por um cria da base, quer saber quem tá representando seu time de coração? Só conferir na matéria!

Por que o confronto Vasco x Cuiabá foi adiado?

O jogo não acontecerá nesta semana por conta do confronto do Dourado pela Copa Sul-Americana. O Cuiabá encara o Palestino, nesta quinta-feira (25), pelo jogo de volta da fase de Playoffs. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1.

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Quais foram os demais jogos adiados da 19ª rodada do Brasileirão?

Além de Vasco x Cuiabá, outros três confrontos válidos pela 19ª rodada do Brasileirão 2024 foram adiados: Criciúma x Red Bull Bragantino, Inter x Fortaleza e Athletico-PR x Atlético-MG.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!