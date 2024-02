Auxiliar técnico do Vasco , Emiliano Díaz celebrou a mudança de postura da equipe em partidas decisivas nesta temporada. O Cruz-Maltino derrotou o Botafogo de virada por 4 a 2, no Nilton Santos, e terminará a Taça Guanabara sem perder nenhum dos três clássicos que disputou.

- Sempre falamos o mesmo tanto com Ramón quanto o grupo: clássico é vida ou morte. Pode não jogar tão bem, mas sabe que tem que lutar. Viemos de uma escola de River x Boca, onde perde e morre - afirmou Emiliano.

Desde que a comissão encabeçada por Ramón Díaz assumiu o comando técnico do Vasco, a equipe perdeu apenas um clássico. Ao todo, são três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Questionado a respeito do retrospecto positivo, o auxiliar revelou estar acostumado a disputar este tipo de confronto e revelou que são partidas que se "desfruta ou sofre".

Galdames marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco no clássico contra o Botafogo (Foto: Matheus Lima)