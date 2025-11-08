Ataque do Vasco tenta encerrar jejum diante do Juventude, pior defesa do campeonato
Quarto melhor ataque do Brasileirão, o Vasco não marca há dois jogos, mas tem uma oportunidade de quebrar o jejum diante do Juventude. Com 58 gols sofridos, o time gaúcho tem a pior defesa do campeonato.
O confronto da 33ª rodada será neste sábado (8), às 18h, em São Januário. A derrota para o Botafogo, na quarta-feira (5), diminuiu as chances do time da Colina de conquistar uma vaga na Libertadores, já que abriu oito pontos de distância para o Fluminense, que está em sétimo.
Duplas do Vasco lideram top-10 do futebol brasileiro
Para voltar a balançar as redes, o Cruz-Maltino conta três armas ofensivas perigosas: Veggeti, artilheiro do time com 14 gols, Rayan, vice-artilheiro com 11, e Coutinho, que tem 5. O argentino aparece com os companheiros na primeira e segunda posição do top-10 duplas que mais balançaram as redes no Brasil em 2025, segundo o Sofascore.
Vegetti e Rayan lideram a lista empatados com os palmeirenses Flaco López e Vitor Roque, com 42 gols. Em segundo, o artilheiro do Vasco aparece novamente, mas ao lado de Phillipe Coutinho, com 37. Veja a lista completa:
42 gols - Flaco López (23) e Vitor Roque (19)
42 gols - Pablo Vegetti (26) e Rayan (16)
37 gols - Giorgian de Arrascaeta (22) e Pedro (15)
37 gols - Pablo Vegetti (26) e Philippe Coutinho (11)
35 gols - Kaio Jorge (22) e Gabigol (13)
34 gols - Giorgian de Arrascaeta (22) e Luiz Araújo (12)
33 gols - Flaco López (23) e Maurício (10)
31 gols - Germán Cano (20) e Agustín Canobbio (11)
30 gols - Germán Cano (20) e Kevin Serna (10)
29 gols - Hulk (18) e Rony (11)
