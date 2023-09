A vitória do Vasco sobre o Fluminense por 4 a 2, no Nilton Santos, neste sábado, além de manter o time vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, encerrou algumas sequências negativas da equipe na competição e na temporada. Principalmente ofensivas.



Desde 2018 que o Vasco não vencia um jogo de Série A marcando quatro gols. A última vez havia sido na goleada por 4 a 1 sobre o América Mineiro, em São Januário, no dia 5 de maio daquele ano. Depois disso, o único jogo em que o Cruz-Maltino marcou quatro vezes foi no 4 a 4 com o Flamengo, no dia 13 de novembro de 2019.



Na temporada, aliás, essa foi apenas a quarta oportunidade em que o time marcou quatro ou mais gols - a primeira no Brasileirão. Antes, somente Resende (5x0), Trem (4x0) e Boavista (4x1) haviam sofrido tanto com o ataque vascaíno. O Vasco, inclusive, não marcava mais de um gol numa partida desde a derrota por 4 a 2 para o São Paulo, no dia 20 de maio. Foram 14 jogos consecutivos marcando nenhum ou apenas um gol.