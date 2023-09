Enquanto isso, na briga pelo pelo título do Brasileirão, o Palmeiras venceu no ‘apagar das luzes’ e contou com o ‘tropeço’ do líder Botafogo. Com isso, o Verdão dobrou as probabilidades de levar o caneco, mas a porcentagem está em 9,9% e se mostra muito baixa frente aos 81,2% do Glorioso.