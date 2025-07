O Vasco está escalado para enfrentar o Internacional neste domingo (27), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Para a partida, o técnico Fernando Diniz terá a ausência do zagueiro João Victor, que cumpre suspensão. Como alternativa, o treinador optou por escalar o uruguaio Mauricio Lemos na zaga.

continua após a publicidade

Contra o Internacional, Maurício fará sua sétima partida pelo Gigante da Colina e a terceira como titular. Ao todo, ele soma 333 minutos em campo pela equipe nesta temporada.

➡️ Internacional x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

ESCALAÇÃO DO VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Rayan, David e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz).

continua após a publicidade

Mauricio Lemos em sua apresentação no Vasco (Foto Matheus Guimarães/Lance!)

➡️ Eric Faria faz longo discurso sobre Pedrinho

Possível estreia no Vasco

O técnico Fernando Diniz também vai ter a disposição no banco de reserva o volante Thiago Mendes, que pode fazer a sua estreia pelo Gigante da Colina neste domingo. O jogador foi contratado no começo do mês e passou as últimas semanas aprimorando a parte física para entrar em campo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Thiago Mendes ao lado de Admar Lopes em apresentação no Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

➡️ Torcida do Vasco manda recado para o presidente Pedrinho

Internacional também escalado

O principal desfalque do Internacional é o zagueiro Vitão, que assim como João Victor tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e desfalca o time contra o Vasco. Outra ausência no Colorado é o atacante Enner Valencia que sofreu um trauma na perna esquerda e está fora da partida.

continua após a publicidade

ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

Rochet; Aguirre, Clayton, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Gustavo Prado (Técnico: Roger Machado).