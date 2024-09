Philippe Coutinho, jogador do Vasco, comemora gol contra o Flamengo. (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro

O clássico entre Flamengo e Vasco, no último domingo (15), foi marcado por emoções de um empate nos minutos finais. O Rubro-Negro abriu o placar com Gerson aos 27 do segundo tempo. Philippe Coutinho entrou nos minutos seguintes e marcou o gol de empate do Cruz-Maltino.

Depois de um mês afastado por uma lesão na coxa esquerda e um quadro de Covid-19, o camisa 11 voltou a vestir a cruz de malta justamente em um clássico no Maracanã. Além de valer um ponto a mais na tabela, que fez o Vasco reassumir a oitava posição, o gol de empate teve sabor de sonho realizado para o Cria da Colina.

Philippe Coutinho em entrevista à Band, em 2008. (Foto: Reprodução)

Em uma entrevista feita em 2008, a então promessa da base do Vasco revelou, em entrevista à Band, que o seu sonho era marcar um gol contra o Flamengo no Maracanã. O jovem Philippe Coutinho havia acabado de estrear pelo profissional aos 16 anos.

– Meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol.

O gol no Clássico dos Milhões foi o primeiro do meio-campista em sua volta ao Cruz-Maltino. Desde o retorno, o jogador atuou em quatro jogos antes da lesão: Atlético-MG, Grêmio, Atlético-GO (Copa do Brasil) e Bragantino.

Após a partida, Coutinho falou sobre a sensação de voltar a marcar um gol pelo Vasco e sobre o período que precisou ficar afastado dos gramados.

– Eu estava bastante ansioso. Acabei machucando, todo mundo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar no jogo contra o Athletico, mas não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje fui coroado com um gol. Só agradecimento pela família e o pessoal do departamento médico que me aguentou durante esse tempo. É seguir forte, empate importante para seguirmos rumo aos clubes de cima (da tabela).

O Vasco volta à campo no próximo domingo (22), às 16h (Brasília), contra o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileirão.

