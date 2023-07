Não é necessário ser um "expert" em futebol para entender uma matemática básica. Se ocorrem três saídas, pelo menos três entradas precisam acontecer. A não ser que as outras opções vão dar contar do recado para ontem. O que não é o caso. Além do mais, chega a ser cruel citar um jovem atacante de 16 anos como alternativa, por mais que extraordinário seja o atleta. Isso evidencia cada vez mais as falhas no planejamento.