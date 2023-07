Isso reflete o maior e o principal problema do Vasco, que é a falta de comando. Luiz Mello é o responsável pela SAF, Paulo Bracks responde pelo futebol, mas as decisões precisam ser tomadas com o aval de pessoas que estão a 6.717 e 9.272 quilômetros, distância do Rio de Janeiro para Miami e Londres, onde ficam as sedes da 777 Partners e 777 Football Group, respectivamente.