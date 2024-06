ANÁLISE: Rafael Paiva oxigena o Vasco com crias da base e mostra que fazer o simples não é difícil

Vasco goleou o São Paulo em São Januário e contou com talento de crias da base (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 23/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A goleada do Vasco em cima do São Paulo evidenciou ainda mais que o time urgia por mudanças, que vieram no momento certo para virar a chave e começar uma retomada no Brasileirão. O técnico interino, Rafael Paiva, mostrou que fazer o fácil não é difícil e deu uma outra cara para a equipe.

Historicamente, o Vasco tem um problema crônico de jogar a garotada da base na fogueira nos momentos mais difíceis. Com isso, um ciclo vicioso se inicia até o jogador, que poderia ser um talento, ser queimado.

Hoje, nem todos os jogadores do elenco são unanimidades. Porém, com as peças posicionadas de maneira correta, o time já deu sinais que tem condições competir e pontuar até a abertura da janela de transferências. Ainda mais com o reforço caseiro das crias da base, JP e Estrella.

O Vasco tem um problema crônico no meio-campo desde o início da temporada, que não foi corrigido na primeira janela. Com os dois jovens da base, Rafael Paiva ou um futuro técnico, se for contratado, contam com possíveis soluções dentro de casa. Além disso, o setor passa a ser oxigenado com garotos cheios de vigor, vitalidade e fome de bola.

Outro jogador que pode ser útil ao time é Leandrinho. O lateral-esquerdo, que teve um bom início de ano no Campeonato Carioca, teve uma oportunidade contra o São Paulo e mostrou que pode ser útil, tendo em vista que Lucas Piton caiu de rendimento nos últimos jogos.

O Vasco tem esse DNA da base, sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo para dar, com os meninos, um pouquinho de energia. Não que não tivesse, mas a enegeia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de demonstrar o potencial — reforçou Rafael Paiva em coletiva

Goleada do Vasco sobre o São Paulo teve o dedo de Rafael Paiva (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Bahia. O Cruz-Maltino volta a entrar em campo no meio da semana nesta quarta-feira (26). A bola rola às 21h30 na Arena Fonte Nova.