Jornalista aponta quem deve ser o capitão do Vasco após vitória contra o São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 00:06 • Rio de Janeiro

A vitória do Vasco por goleada contra o São Paulo, pelo Brasileirão, levantou os ânimos da torcida e fez o jornalista Lucas Pedrosa destacar pontos positivos da partida. Para o comentarista, a base do Gigante da Colina deve ter um papel importante nesse momento do clube. Além disso, ele aponta ainda que Vegetti deve ser o capitão do time.

- Existe uma frase que eu levo para a vida: “O óbvio precisa ser dito”. E vou um pouco além: o óbvio precisa ser FEITO. Que o Vasco tem um elenco limitado todo mundo sabe. Mas existiam coisas cristalinas que não eram feitas dentro da equipe. E sabe o que é mais óbvio? Que a base do Vasco é uma mina de ouro. O conhecimento para se fazer o BÁSICO faltou ao português e isso ficou escancarado no retorno do Cruz-Maltino ao caminho das vitórias. Há quanto tempo falamos sobre o Adson ter que jogar na direita? A faixa de capitão para Vegetti? O preenchimento do meio-campo com dois volantes de pegada? E no primeiro jogo ele ainda tirou o David da lista de relacionados SEM motivo. Mas isso é passado.

- O presente do Vasco está longe do ideial. Ainda falta MUITO para ficar bom. Mas quando Rafael Paiva promove Estrella como titular e ele brilha, confia em Leandrinho e JP e eles resolvem o jogo quando a partida era difícil, não barra Piton, volta com JV, ele mostra que não só faz o óbvio, mas CONHECE o que tem em mãos. E o óbvio também é ter vontade. É se entregar. É dar a vida por uma torcida que passou seu recado com maestria ao protestar com o público baixo. E podem ter certeza: se a dedicação for sempre assim, na derrota ou na vitória, ela estará lá mais uma vez para apoiar esse grupo. Porque isso é dar a vida pelo Vasco. E essa torcida sabe exatamente quando acontece. Porque a vida dela… é o Vasco - finalizou.